Il Giornale: "La contraddizione Leao (che non insegue il gol) alla prova. Champions dopo la 'cura' Fonseca"

vedi letture

"La contraddizione Leao (che non insegue il gol) alla prova. Champions dopo la 'cura' Fonseca": titola così questa mattina Il Giornale in vista della sfida del Milan contro il Club Brugge, nella quale Rafael Leao, in panchina 90' sabato contro l'Udinese, tornerà in campo dall'inizio. Dal portoghese tutti si aspettano di più, soprattutto a livello realizzativo dato che finora ha segnato una sola rete in tutta la stagione (a Roma contro la Lazio dopo essere partito dalla panchina). Dopo due sconfitte nelle prime due giornate di Champions League, il Diavolo è ancora fermo a quota zero punti in classifica e quindi stasera contro i belgi ha un solo risultato a disposizione, cioè la vittoria.

DOVE VEDERE MILAN-CLUB BRUGGE

Data: martedì 22 ottobre 2024

Ore: 18.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it