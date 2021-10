Il Giornale: "Maignan si opera oggi. I tormenti del dopo Gigio spaventano il Milan"

"Maignan si opera oggi. I tormenti del dopo Gigio spaventano il Milan": titola così stamattina Il Giornale in merito all'operazione che subirà in queste ore il portiere francese, il quale sarà costretto a rimanere ai box per diverse settimane (qualche certezza in più sui tempi di recupero si avrà solo dopo l'intervento). Una brutta tegola per il club di via Aldo Rossi che, per far fronte anche all'infortunio di Plizzari, ha deciso di tornare sul mercato e ha chiuso l'arrivo dello svincolato Antonio Mirante.