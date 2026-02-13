Il Giornale: "Milan, la strada verso il derby parte da Pisa: luogo caro a Max"
L'edizione odierna de Il Giornale in edicola stamattina titola così: "Milan, la strada verso il derby parte da Pisa: luogo caro a Max". Dopo dieci giorni senza partite, il Diavolo torna in campo questa sera in casa del Pisa. Per Massimiliano Allegri è una gara importante non solo perchè la sua squadra deve vincere a tutti i costi per mettere pressione all'Inter che domani affronterà la Juventus, ma anche perchè tornerà nello stadio in cui nel 1989 ha esordito da calciatore in Serie A con la maglia del club toscano contro il Milan di Sacchi.
Si tratta della prima delle quattro partite che porteranno il Milan al derby contro l'Inter del 7 o 8 marzo. I rossoneri, attualmente a -8 in classifica con una partita da recuperare, vogliono provare a rosicchiare qualche punto ai nerazzurri prima della stracittadina milanese: per farlo dovranno prima di tutto fare un filotto di vittorie contro Pisa, Como, Parma e Cremonese e poi sperare in qualche passo farlo della squadra di Chivu.
