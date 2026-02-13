Marsiglia, Habib Beye in pole per sostituire Roberto De Zerbi

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Habib Beye verso la panchina dell'Olympique Marsiglia. L'ex stella dei marsigliesi ad inizio anni 2000 è il profilo individuato dal dg Medhi Benatia per sostituire l'italiano Roberto De Zerbi, esonerato nei giorni scorsi. Secondo i media francesi mancherebbe soltanto l'ufficialità: Beye sta risolvendo alcune pendenze con il Rennes, squadra che allenava fino alla scorsa settimana. Il club francese lunedì ha annunciato il suo esonero dopo che la quarta sconfitta consecutiva della squadra.

Il contratto di Beye con il Rennes sarebbe scaduto a giugno: una clausola prevedeva la proroga in caso di qualificazione per le competizioni europee della prossima stagione. Beye, ex nazionale del Senegal, ha giocato come difensore per il Marsiglia dal 2003 al 2007. (ANSA).