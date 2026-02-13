Guardalben racconta il no al Milan: "Non si fidavano di Dida, ma ero a Piacenza e volevo fare il titolare"

Matteo Guardalben, ex portiere, tra le altre, di Verona, Parma, Palermo e Piacenza, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha raccontato di essere stato cercato anche dal Milan durante la sua carriera: "Se sono mai stato vicino ad un big? Il Milan. Mi chiamò Vecchi, il preparatore di Ancelotti, conosciuto ai tempi di Parma. Ero in autogrill. Mi confessò che non si fidavano di Dida, ma ero a Piacenza e volevo fare il titolare. Gli dissi di no. Se mi sono pentito? Mah... ormai chi se ne frega".

L'ex portiere ha parlato poi anche dei suoi ex allenatori, a partire da Malesani: "Sanguigno, veronese come me. Quando vincemmo la Supercoppa contro il Milan tirò l’acqua ai milanisti davanti alla panchina. Lui, Sacchi, Ancelotti e Novellino sono i migliori allenatori avuti. Ma a Walter, avuto a Piacenza, non feci un’ottima impressione. In allenamento facevo schifo, contava solo la partita. E lui all'inizio era preoccupato...".