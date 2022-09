MilanNews.it

Ieri c'è stato il closing e il passaggio ufficiale del Milan dalle mani di Elliott a quelle di RedBird. Questo il titolo odierno de Il Giornale: "Milan Yankees. 'Noi al top nel mondo': Gerry vuol dimostrare di meritare il suo Diavolo". Oltre alla conferma della presenza tra i nuovi investitori anche del colosso americano Yankee Global Enterprises (è la società della famiglia Steinbrenner che ha la gestione dei New York Yankees e che avrà una quota di minoranza nel club di via Aldo Rossi), Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, ha ribadito che l'obiettivo è quello di riportare al top il Milan anche in Europa e nel mondo.