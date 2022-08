Il Giornale: "Nessuna lesione per Tonali. Tornerà il 21 con l’Atalanta"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Nessuna lesione per Tonali. Tornerà il 21 con l’Atalanta". Dopo l'infortunio rimediato contro il Vicenza, ieri il centrocampista del Milan si è sottoposto ad alcuni esami strumentali che hanno per fortuna escluso lesioni muscolotendinee ai flessori della coscia sinistra. Il numero 8 rossonero dovrà con ogni probabilità saltare l'esordio in campionato di sabato contro l'Udinese e potrebbe tornare poi a disposizione per il match successivo in casa dell'Atalanta (domenica 21 agosto).