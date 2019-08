Il Giornale - Piatek-Balotelli "fantasmi" Milan

Dopo la brutta sconfitta con l’Udinese, il Milan cerca il riscatto a San Siro col Brescia. Come riporta il quotidiano Il Giornale, mister Giampaolo avverte la pressione salirgli pericolosamente intorno. La squadra non ama il modulo provato con scarsa fortuna per tutta l’estate e lui stesso dopo Udine sembrava essersi convinto a cambiare. Invece no. Il tecnico si affida a Piatek, a secco di gol ormai da tempo. Il polacco ha segnato 9 gol in 19 partite di campionato con la maglia rossonera, ma nelle ultime 8 gare è andato a segno una sola volta. La speranza è che possa sbloccarsi già questa sera contro il Brescia. Corini non potrà schierare Balotelli, appiedato dal Giudice Sportivo. Una buona notizia per Giampaolo. Per quanto tifoso rossonero, infatti, Super Mario non ha certo chiuso bene il rapporto col Milan e avrebbe avuto più di un motivo per farsi rimpiangere dai vecchi tifosi.