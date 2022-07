MilanNews.it

Il Giornale in edicola stamattina titola così in merito all'amichevole giocata ieri sera dal Milan: "Rossoneri ok in Austria: 5 a 0 contro il Wolfsberger". Buona prestazione della squadra di Pioli che torna alla vittoria dopo il ko in Ungheria. Ad aprire le marcature è stato Leao, poi sono arrivate le reti di Rebic, Messias, Adli e Gabbia.