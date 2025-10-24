Il Giornale sul Milan: "Allegri boccia l'Australia e teme il 'tabù' neopromosse"

Il Giornale sul Milan: "Allegri boccia l'Australia e teme il 'tabù' neopromosse"
Oggi alle 11:20News
di Enrico Ferrazzi

"Allegri boccia l'Australia e teme il 'tabù' neopromosse": titola così questa mattina Il Giornale che riporta le parole di ieri in conferenza stampa di Max Allegri che si è schierato contro alla possibilità che Milan-Como si giochi in Australia: "Ci aspettiamo una decisione al più presto: se si dovesse giocare in Italia meglio, altrimenti ci organizzeremo per andare a Perth". 

Durante la conferenza, Allegri ha ovviamente parlato a lungo anche della gara di questa sera a San Siro contro il Pisa: "Il Pisa è una squadra fisica, che difende bene, sarà difficile farle gol, abbiamo già perso con la Cremonese, vediamo di sfatare il tabù con la seconda neo-promossa". 
 