Il Giornale: "Superlega e Coppa Italia, lo spettro dei ricorsi si aggira per l'Europa"

Se la UEFA valuta sanzioni durissime nei confronti dei club che ancora non si sono dissociati dalla Superlega (Barcellona, Real Madrid, Juve e Milan), dalla FIFA sembra emergere una linea volta al dialogo, anziché alla rottura. Ai taccuini de Il Giornale, il Rettore dell'università Foro Italico Gennaro Terracciano ha definito "remota" l'ipotesi che le società in questione subiscano pesanti sanzioni dall'organo di governo del calcio europeo. Le polemiche però non si placano, e anzi aumentano dopo l'annuncio della nuova formula della Coppa Italia, che prevede la partecipazione riservata ai soli club di A e B. Quel che accadrà da qui in avanti è difficile da prevedere, ma appare certo, secondo il quotidiano, "l'addio definitivo al calcio romantico che fu, con le logiche economiche che governano ogni scelta legata al nostro pallone".