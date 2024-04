Il Giornale titola: "Cardinale, orgoglio Milan. Voglia di riscatto"

vedi letture

Il Giornale in edicola stamattina titola così: "Cardinale, orgoglio Milan. Voglia di riscatto". Stasera il numero di RedBird sarà a San Siro per la sfida contro l'Inter e la sua presenza ha un significato importante: come scrive il quotidiano, Cardinale "vuole trasmettere a Pioli e al gruppo di Milanello un attestato di ulteriore fiducia e far sapere che nulla è stato deciso sul futuro della panchina come testimoniano le otto candidature, le più diverse tra loro, pubblicate dai media e votate dai social".

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Data: lunedì 22 aprile 2024

Ore: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it