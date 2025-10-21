Il Marocco è campione del mondo Under20. Battuta in finale l'Argentina

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Il Marocco e' campione del Mondo Under 20, dopo aver battuto l'Argentina 2-0 nella finale del torneo giocato in Cile. Protagonista assoluto Yassir Zabiri, autore di duna doppietta al 12' e al 29' del primo tempo. La nazionale allenata da Mohamed Ouahbi è la seconda squadra africana a vincere la competizione dopo il Ghana, nel 2009. L'Argentina, considerata da molti come la favorita, aveva vinto sei titoli, un record, e perso solo una finale - nell'83 contro il Brasile -, mentre il Marocco partecipava alla competizione per la prima volta. (ANSA).