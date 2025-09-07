Il mercato è chiuso, rimangono gli svincolati: le migliori occasioni a parametro zero
Il primo settembre si è chiusa la finestra di mercato estiva per i principali campionati europei: fino a gennaio non sarà più possibile acquistare nuovi giocatori. Sarà possibile però mettere sotto contratto i giocatori attualmente svincolati: di seguito una lista con le migliori occasioni ruolo per ruolo.
PORTIERI
Andrea Consigli (1987, Italia)
Alessio Cragno (1994, Italia)
Arthur Desmas (1994, Francia)
Fraser Forster (1988, Inghilterra)
Ivan Lomaev (1999, Russia)
Rui Patricio (1988, Portogallo)
Luigi Sepe (1991, Italia)
Tomas Vaclik (1989, Repubblica Ceca)
Fran Vieites (1999, Spagna)
DIFENSORI
Daniel Amartey (1994, Ghana)
Juan Bernat (1993, Spagna)
Joshua Brenet (1994, Curaçao)
Mattia Caldara (1994, Italia)
Luca Caldirola (1991, Italia)
Pawel Dawidowicz (1995, Polonia)
Mattia De Sciglio (1992, Italia)
Jason Denayer (1995, Belgio)
Koffi Djidji (1992, Costa d'Avorio)
Leo Dubois (1994, Francia)
Davide Faraoni (1991, Italia)
Gian Marco Ferrari (1992, Italia)
Ismaily (1990, Brasile)
Rick Karsdorp (1995, Olanda)
Diego Laxalt (1993, Uruguay)
Benjamin Mendy (1994, Francia)
Layvin Kurzawa (1992, Francia)
Sergio Reguilon (1996, Spagna)
Junior Sambia (1996, Francia)
Takehiro Tomiyasu (1998, Giappone)
Samuel Umtiti (1993, Francia)
CENTROCAMPISTI
Dele Alli (1996, Inghilterra)
Selim Amallah (1996, Marocco)
Mattia Aramu (1995, Italia)
Tiemoué Bakayoko (1994, Francia)
Youssef Ait Bennasser (1996, Tunisia)
Kristijan Bistrovic (1998, Croazia)
Giacomo Bonaventura (1989, Italia)
Josh Brownhill (1995, Inghilterra)
Josh Dasilva (1998, Inghilterra)
Christian Eriksen (1992, Danimarca)
Roberto Gagliardini (1994, Italia)
Asier Illarramendi (1990, Spagna)
Viktor Kovalenko (1996, Ucraina)
Grzegorz Krychowiak (1990, Polonia)
Daler Kuzyaev (1993, Russia)
Darko Lazovic (1990, Serbia)
Mateusz Legowski (2003, Polonia)
Juan Mata (1988, Spagna)
Fredrik Midtsjo (1993, Norvegia)
Alex Oxlade-Chamberlain (1993, Inghilterra)
Miralem Pjanic (1990, Bosnia Erzegovina)
Rafinha (1993, Brasile)
Jairo Riedewald (1996, Olanda)
Oriol Romeu (1991, Spagna)
Stefano Sensi (1995, Italia)
Roberto Soriano (1991, Italia)
Simone Verdi (1992, Italia)
Nicolas Viola (1989, Italia)
Sasa Zdjelar (1995, Serbia)
Rifat Zhemaletdinov (1996, Russia)
ATTACCANTI
Vincent Aboubakar (1992, Camerun)
Paco Alcacer (1993, Spagna)
Michail Antonio (1990, Giamaica)
André Ayew (1989, Ghana)
Mario Balotelli (1990, Italia)
Patrick Bamford (1993, Inghilterra)
Wissam Ben Yedder (1990, Francia)
Fabio Borini (1991, Italia)
Jayden Braaf (2002, Olanda)
Billal Brahimi (2000, Algeria)
Diego Costa (1988, Spagna)
Andy Delort (1991, Algeria)
Emmanuel Dennis (1997, Nigeria)
Mattia Destro (1991, Italia)
Anwar El Ghazi (1995, Olanda)
Munir El Haddadi (1995, Marocco)
Diego Falcinelli (1991, Italia)
Lorenzo Insigne (1991, Italia)
Alireza Jahanbakhsh (1993, Iran)
Yann Karamoh (1998, Francia)
François Kamano (1996, Guinea)
Wahbi Khazri (1991, Tunisia)
Adam Ounas (1996, Algeria)
George Puscas (1996, Romania)
Robin Quaison (1993, Svezia)
Nathan Redmond (1994, Inghilterra)
Nicola Sansone (1991, Italia)
Fedor Smolov (1990, Russia)
Isaac Success (1996, Nigeria)
Cristian Tello (1991, Spagna)
Karl Toko Ekambi (1992, Camerun)
Shon Weissman (1996, Israele)
Willian (1988, Brasile)
Hakim Ziyech (1993, Marocco)
