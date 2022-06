Il Messaggero sul signing: "Nuovo corso, stesso Milan"

MilanNews.it

Anche Il Messaggero mette in rilievo il signing che, nella giornata di ieri, è stato ufficializzato tra RedBird ed Elliott per il passaggio di proprietà del Milan. Il titolo dell'approfondimento recita: "Nuovo corso, stesso Milan". Infatti cambia la società alla guida, ma il progetto rimane lo stesso come ha affermato più volte Gerry Cardinale nel corso del suo primo discorso a Casa Milan: "Continueremo questa cultura della vittoria". L'operazione sarà finanziata, secondo indiscrezioni non smentite, dallo stesso fondo uscente che metterebbe sul piatto un prestito di 600 milioni. Cardinale ha già incontrato la dirigenza e filtra ottimismo per i rinnovi di Maldini e Massara.