Il Milan a caccia della quarta vittoria consecutiva in Serie A

Dopo un inizio di campionato più che deludente, con due punti raccolti nelle prime tre partite, il Milan dopo la prima sosta per le Nazionali ha fatto percorso netto e le ha vinte tutte in campionato. Tanto che oggi, a una sola partita da una nuova pausa, i rossoneri hanno raccolto tre vittorie consecutive e nel corso di questo weekend vogliono aggiungerci anche il poker. Non sarà facile: Fonseca e i suoi saranno impegnati a Firenze questa sera alle 20.45 in una trasferta notoriamente ostica per il Diavolo.

L'ultima volta che il Milan infilò quattro vittorie consecutive non è tanto lontano: correva il mese di marzo di quest'anno. I rossoneri dal 1° marzo al 6 aprile vinsero per ben cinque gare di fila in Serie A. Il quarto sigillo, coincidenza particolare, arrivò proprio con una vittoria esterna contro la Fiorentina: i rossoneri sperano di ripetersi. Questo l'ultimo filotto di quattro vittorie, a cui si aggiunge anche la quinta contro il Lecce:

Lazio - Milan 0-1

Milan - Empoli 1-0

Verona - Milan 1-3

Fiorentina - Milan 1-2

Milan - Lecce 3-0