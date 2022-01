Il Milan accelera per i rinnovi di Theo e Leao

Il Milan vuole blindare i gioielli della rosa. Come riporta Tuttosport, il club rossonero dovrebbe accelerare sui rinnovi di Theo Hernandez e Rafael Leao. Stando a quanto riferito dal noto quotidiano sportivo, le offerte fatte pervenire ai rappresentanti dei due giocatori non sono state ancora accettate, ma ora il Milan, come detto, vuole chiudere al più presto la doppia pratica. Per quanto riguarda Bennacer, invece, attualmente impegnato in Coppa d’Africa, il discorso verrà ripreso in primavera.