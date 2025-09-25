Il Milan batte il record di sfortuna in questo inizio di stagione con 11 legni colpiti

Il Milan batte il record di sfortuna in questo inizio di stagione con 11 legni colpitiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:40News
di Lorenzo De Angelis

Martedì sera contro il Lecce il Milan ha colpito la bellezza di 3 legni, due pali ed una traversa, che hanno aggiornato questo particolare, e sfortunato, dato che vede la formazione di Massimiliano Allegri essere la prima, per distacco, tra le squadre dei primi cinque campionati europei. 

Con quelli in Coppa Italia salgono infatti ad 11 i legni colpiti in questo inizio di stagione. Basti pensare che il Real Madrid, secondo in questa particolare (e sfortunata) classifica, ne ha colpiti meno della metà, 6. 