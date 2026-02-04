Il Milan chiude il 23° turno di Serie A con il botto: tutti i risultati
Il 23° turno del campionato di Serie A Enilive è andato agli archivi ieri sera con il Milan che ha chiuso in grande stile, vincendo 0-3 in casa del Bologna grazie alle reti firmate da Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek nel primo tempo e a quella di Adrien Rabiot a inizio ripresa. Una giornata che ha sorriso agli uomini di Allegri, capaci di mantenere il distacco dall'Inter invariato, così come il vantaggio su Napoli e Juventus: grazie all'Udinese i rossoneri hanno allungato a +7 sulla Roma quinta, il vero successo di questo fine settimana allungato.
VENERDÌ 30/01
Lazio-Genoa 3-2
SABATO 31/01
Pisa-Sassuolo 1-3
Napoli-Fiorentina 2-1
Cagliari-Hellas Verona 4-0
DOMENICA 01/02
Torino-Lecce 1-0
Como-Atalanta 0-0
Cremonese-Inter 0-2
Parma-Juventus 1-4
LUNEDÌ 02/02
Udinese-Roma 1-0
MARTEDÌ 03/02
Bologna-Milan 0-3
