Il Milan chiude il 23° turno di Serie A con il botto: tutti i risultati

vedi letture

Il 23° turno del campionato di Serie A Enilive è andato agli archivi ieri sera con il Milan che ha chiuso in grande stile, vincendo 0-3 in casa del Bologna grazie alle reti firmate da Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek nel primo tempo e a quella di Adrien Rabiot a inizio ripresa. Una giornata che ha sorriso agli uomini di Allegri, capaci di mantenere il distacco dall'Inter invariato, così come il vantaggio su Napoli e Juventus: grazie all'Udinese i rossoneri hanno allungato a +7 sulla Roma quinta, il vero successo di questo fine settimana allungato.

VENERDÌ 30/01

Lazio-Genoa 3-2

SABATO 31/01

Pisa-Sassuolo 1-3

Napoli-Fiorentina 2-1

Cagliari-Hellas Verona 4-0

DOMENICA 01/02

Torino-Lecce 1-0

Como-Atalanta 0-0

Cremonese-Inter 0-2

Parma-Juventus 1-4

LUNEDÌ 02/02

Udinese-Roma 1-0

MARTEDÌ 03/02

Bologna-Milan 0-3