Milan, il prossimo impegno: non si scenderà in campo in settimana! Tra 9 giorni la partita

vedi letture

Dopo la vittoria di Bologna, il Milan avrà 9 giorni prima della prossima partita, in programma a Pisa venerdì 13 febbraio alle 20:45. Nel mezzo, infatti, ci sarebbe stata la partita casalinga contro il Como, rinviata al 18 febbraio per la concomitanza dell'inaugurazione dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

BOLOGNA-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI

"È stata - ha dichiarato Massimiliano Allegri a Dazn - una buona partita, ma secondo me potevamo fare ancora meglio. Si deve lavorare su queste situazioni di gestione palla. Più che gestione, di giocate precise e determinanti. Stasera abbiamo giocato meglio e bene perché Loftus e Nkunku hanno fatto bene davanti. Trovavamo sfogo davanti sia in profondità che sulla palla addosso. È stata una buona prestazione, era importante arrivare a 50 punti. Il nostro obiettivo, ripeto, è di rimanere tra le prime quattro e sarà difficile perché il cammino è ancora lungo. Sul 3-0 i ragazzi sono rimasti dentro come squadra e hanno difeso bene: non prendere gol fa sempre bene. Più importante essere a +7 dalla Roma o tornare a -5 dall’Inter? È più importante guardare dietro perché il campionato è ancora lungo, ci sono tanti punti da fare per tornare in Champions. Bisogna fare un passettino alla volta. Godiamoci questa sosta, perché domenica non giochiamo, e quindi bisogna recuperare un po’ di energie ma soprattutto giocatori come Leao e Pulisic che ci daranno una mano. Sarebbe bello al ritorno, venerdì prossimo col Pisa, avere tutti i giocatori a disposizione. A me piacerebbe giocare tante partite, purtroppo quest’anno non possiamo giocarle. Cercheremo di sfruttare al meglio il tempo per poter preparare le partite con l’obiettivo di uno dei primi quattro posti perché l’anno prossimo bisogna giocare la Champions”.