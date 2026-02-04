Ravezzani: "Capolavoro tattico di Allegri. Immenso Rabiot, sempre meglio De Winter"
Come di consueto accade al termine delle partite del Milan, anche il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani si è lasciato andare a un commento sulla prestazione totalmente positiva dei rossoneri in casa del Bologna: la squadra di Italiano è stata spazzata via da tre reti e la formazione di Allegri ha fornito tante buone indicazioni nonostante molte assenze di peso. Il pensiero del giornalista si è concentrato specialmente sulle individualità che ieri hanno permesso al Diavolo di sbancare Bologna.
Il commento sulla partita e su alcuni singoli del collega Fabio Ravezzani sul proprio profilo X: "Allegri gioca al gatto col topo contro Italiano. Un capolavoro tattico. Rabiot immenso in ogni funzione tattica. Nkunku bravo trequartista, ma non è un centravanti. Loftus c’è e non c’è, ma funziona. Sempre meglio De Winter. Athekame migliora. Fofana pasticcione ma fa tanta legna"
