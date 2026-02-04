Allegri a SportMediaset: "Fortunatamente Leao ha riposato. Cerchiamo di averlo a Pisa con Pulisic"

Al termine della vittoria netta e convincente in casa del Bologna per 0-3, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto in zona mista ai microfoni dei colleghi di SportMediaset. Di seguito le sue dichiarazioni in formato integrale.

Hai scelto quelli giusti stasera?

"Ho scelto quelli che stavano in piedi (ride, ndr): Leao non stava benissimo e fortunatamente ho avuto l'occasione per farlo riposare, così almeno in questi 10 giorni si curerà. Così come Pulisic, per cercare di averli al meglio a Pisa o nel prossimo scorcio di stagione. È entrato bene Fullkrug, Loftus e Nkunku hanno fatto molto bene come tutta la squadra"

In classifica cosa bisogna guardare?

"Bisogna guardare il +7 perché comunque il campionato è lungo, bisogna essere bravi a rimanere in equilibrio e dobbiamo fare ancora tanti, tanti punti"

Importante il clean sheet?

"Importante e stasera abbiamo fatto bene: concesso qualche tiro nel primo tempo e nel secondo abbiamo fatto molto meglio"

Giudizio sulle parole di Conte sul calendario?

"Ho solamente detto che sono dispiaciuto perché quest'anno non giochiamo la Champions: speriamo di poterlo fare l'anno prossimo"

Che giocatore è Rabiot?

"Così come tutti i grandi i campioni, nel momento di difficoltà o nel momento in cui c'è da aggredire l'avversario, sono molto bravi"

La pausa permette di ritrovare alcuni protagonisti a Pisa?

"Importante questa sosta: la sfrutteremo soprattutto per recuperare Leao e Pulisic, averli al meglio per Pisa"