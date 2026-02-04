Rabiot a SportMediaset: "Il campionato lo stiamo tenendo aperto noi. Ma non abbiamo fatto niente"

vedi letture

Al termine della vittoria netta e convincente in casa del Bologna per 0-3, il centrocampista rossonero Adrien Rabiot, autore del terzo gol, è intervenuto in zona mista ai microfoni dei colleghi di SportMediaset. Di seguito le sue dichiarazioni in formato integrale.

Questa sera una vittoria poderosa. Emergenza non si è vista?

"No, abbiamo fatto bene sia con Nkunku che con Loftus, e anche Fullkrug che entra benissimo e ci dà una grande mano: poteva fare gol e lo avrebbe meritato. Nel secondo tempo potevamo fare anche meglio tecnicamente, tenere più la palla e segnare di più. Una bella partita e una bella prova: allunghiamo sul quinto posto che è l'obiettivo principale"

Ora una pausa inaspettata... Con che spirito ritroveremo il Milan?

"Sempre lo stesso spirito: il campionato lo stiamo tenendo aperto noi perché le altre non stanno facendo bene, a parte l'Inter. Se non ci siamo noi l'Inter era da sola. Quello che stiamo facendo, lo facciamo benissimo. Dobbiamo prendere un po' di tempo per riposare e recuperare sempre con lo stesso spirito che abbiamo messo fino a questo momento: con carattere e solidità, con staff e tifosi"

Che stagione è per te?

"Il mio ruolo e lo devo fare: sono uno dei giocatori più esperti in questa squadra, devo farlo con qualità e carattere. Provare ad alzare il livello di tutti, stare concentrati per 90 minuti, allenarsi bene ogni giorno: passa da giocatori come me, come Mike, come Luka che abbiamo questa esperienza. Per il momento non abbiamo fatto niente e non dobbiamo perdere questa concentrazione"