Prezzo settore ospiti, vietato l'ingresso al Dall'Ara a uno striscione rossonero

La serata di ieri è stata perfetta per il Milan vittorioso a Bologna per 0-3. O quasi. Nel post-gara del Dall'Ara, il tifo organizzato rossonero, tramite i propri canali social, ha denunciato il divieto imposto dalla Lega di Serie A di far entrare uno striscione preparato sul tema del prezzo dei biglietti per il settore ospiti. La Curva Sud ha pubblicato la foto dello striscione in questione che recava, in sè, anche un messaggio positivo: "20 euro, finalmente un prezzo decente".

Sappiamo come ormai da anni i tifosi rossoneri si stiano battendo per il raggiungimento di un prezzo fisso per il settore ospiti, in tutti gli stadi di Serie A: in diverse occasioni i sostenitori del Milan hanno manifestato il loro dissenso per i costi elevatissimi dei biglietti, solamente perché tifosi del Diavolo e non di squadre di fasce inferiori. Dissenso espresso anche per l'ultima decisione della Lega Serie A, con la frase che ha accompagnato la storia Instagram: "Striscione vietato!".