Polverosi: "Milan non ha i mezzi tecnici dell'Inter ma ha una squadra che crede in se stessa e nel suo allenatore"

Il Milan vince e, come si dice spesso in questi casi, convince. Una delle prestazioni migliori della stagione sul prato del Renato Dall'Ara e smorzando ogni velleità di riscatto da parte di un Bologna in crisi. I rossoneri ne segnano tre, ne subiscono zero e soprattutto non mettono mai in discussione la loro superiorità in campo. A commentare la vittoria della formazione milanista, di vitale importanza per la classifica, è il collega Alberto Polverosi sull'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il commento di Alberto Polverosi sul successo netto del Milan a Bologna: "Le soluzioni le sta invece trovando Allegri. È un uomo di mare, se ne intende di venti e il Milan ora ha un bel soffio, caldo e potente, che lo spinge alle spalle. Non ha i mezzi tecnici dell’Inter e nemmeno le stesse ambizioni. Ha qualcosa di diverso, però, è una squadra che crede in se stessa e nel suo allenatore, è capace di vincere le partite più differenti, quelle che oggi vengono definite “sporche”, ovvero le gare in cui serve difendersi e aspettare il momento giusto per colpire, e le partite come questa, dove capisci che l’avversario è in tilt e lo metti al tappeto usando la tecnica, la classe e gli spunti".