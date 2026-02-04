Ravezzani chiaro: "Chi non riconosce i meriti di Allegri è in malafede"

Come di consueto accade al termine delle partite del Milan, anche il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani si è lasciato andare a un commento sulla prestazione totalmente positiva dei rossoneri in casa del Bologna: la squadra di Italiano è stata spazzata via da tre reti e la formazione di Allegri ha fornito tante buone indicazioni nonostante molte assenze di peso. Il pensiero del giornalista, in questo secondo tweet di commento alla gara, si è concentrato sui grandi meriti di Massimiliano Allegri.

Il secondo commento sulla partita del collega Fabio Ravezzani sul proprio profilo X: "Il Milan stagione 24/25 è arrivato ottavo. Poi sul mercato ha chiuso con utile di 84 milioni. Leao e Pulisic finora hanno disputato il 30% di gare in meno di un anno fa e spesso a scartamento ridotto. Gimenez non c’è mai stato. Chi non riconosce i meriti di Allegri è in malafede"