Capello lancia la sfida: "Milan, perchè non puntare al primo posto?"

Super vittoria del Milan in casa del Bologna: i rossoneri sono passati segnando un tris targato Loftus, Nkunku e Rabiot mantenendo anche la porta inviolata e senza correre alcun reale pericolo nell'arco dei 90 minuti del Dall'Ara. All'indomani della sfida che ha permesso ai rossoneri di guadagnare terreno importante sul quinto posto, l'ex tecnico milanista Fabio Capello è intervenuto sulla Gazzetta dello Sport con un pezzo dedicato proprio alla formazione di Massimiliano Allegri e alle sue ambizioni per il resto della stagione. Un estratto del suo pensiero.

Il commento di Fabio Capello sulla vittoria di ieri sera del Milan a Bologna: "Allegri continuerà a raccontare che è importante arrivare tra le quattro che si qualificano in Champions e sono d'accordo con lui, ma vedendo come stanno maturando i risultati dei rossoneri... L'Inter è davanti, certo, ma perché non puntare al primo posto? È comunque possibile avere come obiettivo la qualificazione in Champions sapendo però che c'è anche qualcosa più in alto: sarebbe da sciocchi non considerarlo. A maggior ragione tenendo conto del fatto che c'è soltanto il campionato nel calendario rossonero. Finché i risultati arrivano..."