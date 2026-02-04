Rabiot leader a 360 gradi: il gesto con Nkunku dopo il gol di Loftus

Sia benedetto il 1° settembre 2025, giorno in cui il Milan ha comunicato l'acquisto a titolo definitivo di Adrien Rabiot. L'arrivo del centrocampista francese ha contribuito a cambiare la storia rossonera in questa stagione: da quando è arrivato lui, in campionato il Diavolo non ha mai perso e anzi Allegri spinse perché venisse acquistato proprio dopo l'unica sconfitta in Serie A, patita nella prima giornata contro la Cremonese a San Siro. Anche ieri a Bologna, "Cavallo Pazzo" è stato determinante.

Non è tanto il quarto gol e il quarto assist della sua stagione, arrivati ieri al Dall'Ara e comunque rilevanti, ma è soprattutto la sua capacità di essere leader a 360 gradi. Tecnico, con le sue giocate e la sua quantità in campo; ma anche morale e nello spogliatoio. Dopo il primo gol milanista ieri sera, firmato da Loftus-Cheek, Adrien Rabiot è andato subito ad abbracciare proprio Nkunku che qualche istante prima aveva sciupato un'occasione ghiotta: un gesto che vale più di tante parole.