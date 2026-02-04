Passerini: "Diavolo sempre più a immagine e somiglianza di Allegri"

Un Milan bello e spietato quello che ieri sera ha calcato il prato del "Renato Dall'Ara", infliggendo una netta sconfitta al Bologna di Vincenzo Italiano, sconfitto per 0-3. Un successo che proietta il Diavolo verso sogni importanti, in primis quello della Champions League ma in secondo luogo anche quello per il titolo con l'Inter che viene tenuta a vista. Inviato per il Corriere della Sera sul campo ieri sera, oggi Carlos Passerini ha scritto sul quotidiano generalista della partita.

Il commento del collega Carlos Passerini: "Una cosa è certa: il Diavolo avrà alcuni difetti strutturali che col mercato non sono stati corretti, ma è sempre più a immagine e somiglianza del suo allenatore, solido e cinico, scaltro e concreto. A confermarlo sono il 22° risultato utile consecutivo (nessuno in Europa ha fatto meglio) ma anche i 50 punti dopo 23 gare (è la terza volta che succede dopo i 58 del 2003/04 e i 50 del 1995/96, è sempre finita con lo scudetto). I punti sulla quinta sono 7, un solco rassicurante in ottica Champions"