Le pagelle del CorSport: Rabiot dominante, Modric onnisciente

Un Milan spettacolare quello che si è visto ieri sera al Dall'Ara nella vittoria contro il Bologna per 0-3. A dimostrarlo anche le pagelle che oggi il Corriere dello Sport ha pubblicato. Il migliore in campo è Adrien Rabiot, con un 8, nessuno come lui: "Energia, qualità, forza fisica e astuzia, è dominante. Mette le basi alla serata di dominio del Milan, impreziosendo la sua prestazione con il gol dello 0-3". Poco sotto c'è uno straordinario e infinito Luka Modric, premiato col 7.5: "La sua classe emerge in ogni giocata. Talento anche nella semplicità: difficilmente sbaglia il passaggio, mai sbaglia la scelta. È il leader della squadra e lo dimostra anche vincendo 2 duelli aerei già nel primo tempo. Sfiora l’onniscienza".

Lo stesso voto del croato viene concesso anche agli altri due autori del gol Nkunku e Loftus-Cheek, come anche a Massimiliano Allegri il cui giudizio recita così: "La sua squadra ottiene una vittoria convincente che le permette di restare a -5 dall’Inter". Promossi a pieni voti anche Matteo Gabbia, Youssouf Fofana e Zachary Athekame tutti premiati con il 7 in pagella. Il giudizio sul centrocampista francese, al rientro dopo due gare in panchina: "Tanta interdizione, spesso impedisce al Bologna di costruire".

