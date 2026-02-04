Ordine: "Volevano il bel gioco? Eccolo. Volevano gol non al primo tiro in porta? Eccolo. Torneranno a farsi vivi, questo è garantito. Nel frattempo si consiglia maalox reflusso"
Il Milan vince a Bologna con un netto e convincente 3-0. Partita matura della squadra nonostante le assenze in attacco e sulla fascia, con Allegri che non ha mai dato modo ad Italiano di far esprimere la sua squadra in velocità. Tre punti, tre gol, risultato netto e anche sprazzi di gioco piacevole da guardare. Franco Ordine, noto giornalista, commenta con un pizzico di ironia il successo rossonero del Dall'Ara:
"Volevano il bel gioco? Eccolo. Volevano Maignan disoccupato? Eccolo. Volevano il Milan senza Leao, Pulisic, Saelemaekers? Eccolo. Volevano gol non al primo tiro in porta? Eccolo. Torneranno a farsi vivi, questo è garantito. Nel frattempo si consiglia maalox reflusso".
