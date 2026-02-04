Le pagelle di Tuttosport: Nkunku gran classe, è il migliore

Come migliore in campo della partita vinta dal Milan in casa del Bologna, con il risultato di 0-3, la redazione di Tuttosport questa mattina ha scelto di premiare Christopher Nkunku, autore dell'ennesima prova convincente del suo 2026, forse la migliore da quando veste la maglia rossonera: e i margini di miglioramento sono ancora ampi. L'attaccante francese è stato premiato con un 7.5 in pagella, il voto più alto del lotto, e con questa motivazione scritta: "Qualche lampo di gran classe. Abbattuto da Ravaglia per il sacrosanto rigore, lo trasforma poi in sicurezza: 3 su 3 in serie A".

Lo stesso voto se lo merita Massimiliano Allegri, artefice di questo Milan a quota 50 punti e secondo in classifica. Questo il giudizio sul tecnico di Livorno: "Il suo Milan è signore e padrone del campo. Il plus della squadra rossonera è la capacità di prendere beneficio dall'evidente maggiore qualità". Sono tanti però i voti positivi (nessuno quello negativo), a cominciare dagli altri due marcatori Rabiot e Loftus-Cheek che si meritano il 7 in pagella. Identica valutazione anche per Modric, Gabbia e Pavlovic.