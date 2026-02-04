Le pagelle della Gazzetta: fioccano i voti alti. Rabiot è l'MVP, premiato Athekame

All'indomani della netta vittoria del Milan sul campo del Bologna con il risultato di 0-3, fioccano i voti alti nelle pagelle della Gazzetta dello Sport pubblicate sull'edizione odierna del quotidiano sportivo. Era inevitabile. Così come non si poteva non assegnare il titolo di MVP ad Adrien Rabiot che viene premiato con un 8 tondo, tondo. Questa la motivazione della valutazione per la rosea: "L'assist per la rete di Loftus, il gol del 3-0, contrasti e ripartenze palla al piede. La sua fisicità fa la differenza. Trascinatore assoluto".

Lo stesso voto se lo merita Massimiliano Allegri che, probabilmente, ha messo in campo il miglior Milan della stagione: "Resta a -5 dall'inter capolista e va a +7 sulla Roma quinta: prova di forza notevole e vittoria pesante sia per la classifica sia per il morale". In generale nessuna insufficienza e tanti voti alti. Elogiati gli altri autori dei gol, Nkunku (8) e Loftus-Cheek (7.5). Uguale valutazione anche per Modric e Athekame, in particolare sullo svizzero viene scritto: "Alla seconda da titolare in A, sostituisce bene Saelemaekers. Cross precisi, come quello nell'azione dell'1-0, e in difesa tiene alla grande". Benissimo anche i tre difensori e Fofana, tutti premiati con un 7 in pagella.