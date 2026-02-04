Capello: "Il Milan si è concesso una serata da lungo muso: dominio sul piano del gioco"

Super vittoria del Milan in casa del Bologna: i rossoneri sono passati segnando un tris targato Loftus, Nkunku e Rabiot mantenendo anche la porta inviolata e senza correre alcun reale pericolo nell'arco dei 90 minuti del Dall'Ara. All'indomani della sfida che ha permesso ai rossoneri di guadagnare terreno importante sul quinto posto, l'ex tecnico milanista Fabio Capello è intervenuto sulla Gazzetta dello Sport con un pezzo dedicato proprio alla formazione di Massimiliano Allegri e alle sue ambizioni per il resto della stagione. Un estratto del suo pensiero.

Il commento di Fabio Capello sulla vittoria di ieri sera del Milan a Bologna: "AItro che "corto muso". Questa volta, a Bologna, il Milan si è concesso una serata vincente da "lungo muso". Il 3-0 del Dall'Ara ha mostrato una squadra che ha giocato con grande personalità, senza problemi in difesa e immune da qualsiasi occasione da parte del Bologna. I rossoneri hanno sfoggiato un'evidente tranquillità che talvolta è pure sembrata sufficienza per un risultato che poteva essere pure più largo, visto il dominio sul piano del gioco. Ieri sera mi ha impressionato la facilità con cui i rossoneri sono riusciti ad andare in porta, certo a fronte di una difesa avversaria troppo disordinata e facile da battere".