Cissè: "Sono felice, firmato per uno dei club più grandi del mondo. Era fatta al PSV, poi..."

Uno dei due acquisti che il Milan ha operato per la prima squadra in quest'ultima sessione invernale di calciomercato che si è conclusa lunedì sera, è Alphadjo Cissè, talento italiano classe 2006 prelevato dall'Hellas Verona ma lasciato per i prossimi sei mesi in prestito al Catanzaro in Serie B dove ha disputato una prima parte di stagione con i fiocchi, da 6 gol in 21 partite. Il giovane attaccante è stato intervistato dall'edizione odierna di Repubblica e ha parlato dei suoi obiettivi ma soprattutto della sua storia. Un estratto delle sue dichiarazioni al quotidiano generalista.

Le parole di Alphadjo Cissè che racconta le emozioni di firmare con il Milan e i retroscena della trattativa: "Sono felice, ho firmato per uno dei club più grandi del mondo. È stato tutto veloce, dovevo andare al PSV, era fatta. Poi però è arrivato il Milan, non ho avuto dubbi. Anche perché mi hanno permesso di restare altri sei mesi al Catanzaro. In estate farò il ritiro con loro e poi si vedrà"

ALPHA CISSÈ AL MILAN, IL COMUNICATO

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'Hellas Verona il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alphadjo Cissè. Contestualmente, il centrocampista classe 2006 proseguirà la sua avventura all'US Catanzaro con la formula del prestito fino al termine della stagione in corso.

Nato a Treviso il 22 ottobre 2006, Cissè è cresciuto nei settori giovanili del Giorgione e dell'Hellas Verona, club con cui si è affermato come uno dei profili più interessanti della propria generazione. La stagione 2023/24 ne ha segnato la definitiva consacrazione: 16 reti realizzate con la formazione Primavera e l'esordio in Serie A, avvenuto nel maggio 2024.

Nel corso di questa stagione, l'esperienza in prestito al Catanzaro in Serie B sta rappresentando un passaggio significativo nel suo percorso di crescita. Cissè ha finora totalizzato 21 presenze e 6 gol, dimostrando qualità tecniche, personalità e capacità di incidere anche nel calcio professionistico.

A conferma del suo costante sviluppo, la convocazione in Nazionale Under 21 rappresenta un ulteriore traguardo importante: dopo aver vestito le maglie delle selezioni Under 16, Under 18 e Under 19 - categoria nella quale aveva già trovato la via del gol - Cissè ha collezionato due presenze con l’Under 21.

Il Club rossonero augura ad Alphadjo le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della stagione"