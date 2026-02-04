Polverosi sul primo tempo del Milan: "I 45 minuti più belli della sua stagione"

Il Milan vince e, come si dice spesso in questi casi, convince. Una delle prestazioni migliori della stagione sul prato del Renato Dall'Ara e smorzando ogni velleità di riscatto da parte di un Bologna in crisi. I rossoneri ne segnano tre, ne subiscono zero e soprattutto non mettono mai in discussione la loro superiorità in campo. A commentare la vittoria della formazione milanista, di vitale importanza per la classifica, è il collega Alberto Polverosi sull'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il commento di Alberto Polverosi sul successo netto del Milan a Bologna: "La capolista non se ne va. Il Milan per ora regge e anche bene, molto bene. Il primo tempo rossonero riempie gli occhi di spettacolo, di occasioni, di giocate e di gol. Probabilmente sono i 45 minuti più belli della stagione. C’è tutto dentro. L’intuito di Allegri che in attacco sceglie Loftus-Cheek e Nkunku, due incubi per la difesa del Bologna e non solo per i gol; la classe sconfinata di Luka Modric: il lancio di esterno per Loftus-Cheek nell’azione che porta al rigore di Nkunku è arte pura; la qualità e la sostanza di Rabiot; il gregariato di livello di Fofana; la pericolosità di Athekame che domina sulla sua fascia".