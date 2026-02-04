Tutte le operazioni del mese di gennaio del Milan e di Milan Futuro

Alle ore 20 lunedì 2 febbraio, si è conclusa ufficialmente la finestra di calciomercato invernale: stop alle trattative in entrata per i top 5 campionati europei che, come spesso accade, potranno concludere ancora qualche trattativa in uscita qualora arrivassero offerte da campionati con un termine fisso più in là nel tempo (in Portogallo chiude oggi e in Turchia il prossimo 6 febbraio). Il Milan per la prima squadra ha concluso due operazioni, ma solo una realmente impattante da subito: quella di Niclas Fullkrug, centravanti tedesco. L'altra è quella relativa al classe 2006 Alphadjo Cissè che, però, rimarrà al Catanzaro in Serie B in prestito fino a fine stagione. Tutti gli altri movimenti hanno interessato Milan Futuro.

Di seguito si riporta il borsino di acquisti e cessioni del Milan nella finestra del mercato invernale di gennaio 2026.

ACQUISTI

Niclas Fullkrug (attaccante, 1993), a titolo temporaneo con opzione di acquisto dal West Ham

Aaron Babaj (centrocampista, 2009), a titolo definitivo dal KF Prishtina e Re

Jacopo Sardo (centrocampista, 2005), a titolo definitivo dall'AC Monza

El Hadj Malick Cissè (difensore, 2008), a titolo definitivo da Be Sport Academy

Yahya Idrissi-Regragui (centrocampista offensivo, 2008), a titolo definitivo dal Chelsea

Alphadjo Cissè (attaccante, 2006), a titolo definitivo dall'Hellas Verona

Magnus Dalpiaz (difensore, 2007), a titolo temporaneo con opzione d'acquisto dal Bayern Monaco

CESSIONI

Divock Origi (attaccante, 1995), rescissione consensuale

Kevin Zeroli (centrocampista, 2005), a titolo temporaneo allo Juve Stabia

Andrei Coubis (difensore, 2003), a titolo definitivo alla Sampdoria

Maximilian Ibrahimovic (attaccante, 2006), a titolo temporaneo con opzione di acquisto all'Ajax

Vittorio Magni (difensore, 2006), a titolo definitivo al Cesena

Matteo Dutu (difensore, 2005), a titolo definitivo alla Dinamo Bucarest

Alphadjo Cissè (attaccante, 2006), a titolo temporaneo al Catanzaro

Diego Sia (attaccante, 2006), a titolo temporaneo al Mirandés