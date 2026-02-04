Tutte le operazioni del mese di gennaio del Milan e di Milan Futuro
Alle ore 20 lunedì 2 febbraio, si è conclusa ufficialmente la finestra di calciomercato invernale: stop alle trattative in entrata per i top 5 campionati europei che, come spesso accade, potranno concludere ancora qualche trattativa in uscita qualora arrivassero offerte da campionati con un termine fisso più in là nel tempo (in Portogallo chiude oggi e in Turchia il prossimo 6 febbraio). Il Milan per la prima squadra ha concluso due operazioni, ma solo una realmente impattante da subito: quella di Niclas Fullkrug, centravanti tedesco. L'altra è quella relativa al classe 2006 Alphadjo Cissè che, però, rimarrà al Catanzaro in Serie B in prestito fino a fine stagione. Tutti gli altri movimenti hanno interessato Milan Futuro.
Di seguito si riporta il borsino di acquisti e cessioni del Milan nella finestra del mercato invernale di gennaio 2026.
ACQUISTI
Niclas Fullkrug (attaccante, 1993), a titolo temporaneo con opzione di acquisto dal West Ham
Aaron Babaj (centrocampista, 2009), a titolo definitivo dal KF Prishtina e Re
Jacopo Sardo (centrocampista, 2005), a titolo definitivo dall'AC Monza
El Hadj Malick Cissè (difensore, 2008), a titolo definitivo da Be Sport Academy
Yahya Idrissi-Regragui (centrocampista offensivo, 2008), a titolo definitivo dal Chelsea
Alphadjo Cissè (attaccante, 2006), a titolo definitivo dall'Hellas Verona
Magnus Dalpiaz (difensore, 2007), a titolo temporaneo con opzione d'acquisto dal Bayern Monaco
CESSIONI
Divock Origi (attaccante, 1995), rescissione consensuale
Kevin Zeroli (centrocampista, 2005), a titolo temporaneo allo Juve Stabia
Andrei Coubis (difensore, 2003), a titolo definitivo alla Sampdoria
Maximilian Ibrahimovic (attaccante, 2006), a titolo temporaneo con opzione di acquisto all'Ajax
Vittorio Magni (difensore, 2006), a titolo definitivo al Cesena
Matteo Dutu (difensore, 2005), a titolo definitivo alla Dinamo Bucarest
Alphadjo Cissè (attaccante, 2006), a titolo temporaneo al Catanzaro
Diego Sia (attaccante, 2006), a titolo temporaneo al Mirandés
