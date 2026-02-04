Serie A, il prossimo turno: non ci sono scontri diretti, ma occhio ai pericoli

vedi letture

Si riporta di seguito il programma della 24esima giornata di Serie A:

06/02/2026 Venerdì 20.45 Verona - Pisa DAZN

07/02/2026 Sabato 18.00 Genoa - Napoli DAZN

07/02/2026 Sabato 20.45 Fiorentina - Torino DAZN/SKY

08/02/2026 Domenica 12.30 Bologna - Parma DAZN

08/02/2026 Domenica 15.00 Lecce - Udinese DAZN

08/02/2026 Domenica 18.00 Sassuolo - Inter DAZN/SKY

08/02/2026 Domenica 20.45 Juventus - Lazio DAZN

09/02/2026 Lunedì 18.30 Atalanta - Cremonese DAZN

09/02/2026 Lunedì 20.45 Roma - Cagliari DAZN/SKY

18/02/2026 Mercoled' 20.45 Milan - Como * DAZN

BOLOGNA-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI

"È stata - ha dichiarato Massimiliano Allegri a Dazn - una buona partita, ma secondo me potevamo fare ancora meglio. Si deve lavorare su queste situazioni di gestione palla. Più che gestione, di giocate precise e determinanti. Stasera abbiamo giocato meglio e bene perché Loftus e Nkunku hanno fatto bene davanti. Trovavamo sfogo davanti sia in profondità che sulla palla addosso. È stata una buona prestazione, era importante arrivare a 50 punti. Il nostro obiettivo, ripeto, è di rimanere tra le prime quattro e sarà difficile perché il cammino è ancora lungo. Sul 3-0 i ragazzi sono rimasti dentro come squadra e hanno difeso bene: non prendere gol fa sempre bene. Più importante essere a +7 dalla Roma o tornare a -5 dall’Inter? È più importante guardare dietro perché il campionato è ancora lungo, ci sono tanti punti da fare per tornare in Champions. Bisogna fare un passettino alla volta. Godiamoci questa sosta, perché domenica non giochiamo, e quindi bisogna recuperare un po’ di energie ma soprattutto giocatori come Leao e Pulisic che ci daranno una mano. Sarebbe bello al ritorno, venerdì prossimo col Pisa, avere tutti i giocatori a disposizione. A me piacerebbe giocare tante partite, purtroppo quest’anno non possiamo giocarle. Cercheremo di sfruttare al meglio il tempo per poter preparare le partite con l’obiettivo di uno dei primi quattro posti perché l’anno prossimo bisogna giocare la Champions”.