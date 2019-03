Il Milan e il "Goal of the Day": Pazzini infortunato centra l'incrocio dei pali a Marassi

Nel consueto appuntamento del "Goal of the Day", il Milan ha scelto la rete di Giampaolo Pazzini contro il Genoa a Marassi dell'8 marzo 2013, quando da infortunato riuscì a centrare l'incrocio: "Il Pazzo scaraventa la palla all'incrocio con un destro potente".

#OnThisDay

Injured but still decisive, way to go Pazzo

Il Pazzo scaraventa la palla all'incrocio con un destro potente pic.twitter.com/I9PX6a21J7