Il Milan e l'augurio all'Italia e a Romagnoli in vista della Grecia

Questa sera l'Italia di Roberto Mancini sarà impegnata ad Atene contro la Grecia. Il Milan, intervenuto su Twitter, ha voluto augurare buona fortuna ad Alessio Romagnoli, unico rossonero presente tra le fila azzurre: "3° giornata di qualificazione a Euro 2020: Forza Azzurri, forza Alessio!".

🇮🇹 vs 🇬🇷

3° giornata di qualificazione a #Euro2020: Forza Azzurri, forza Alessio!

Our Captain’s in action tonight 🆚 Greece; let’s all get behind the Italian national team! #WorldwideMilan pic.twitter.com/omEvf0LSpS