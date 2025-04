Il Milan e le semifinali di Coppa Italia: rossoneri eliminati in tutte le ultime tre occasioni in cui hanno raggiunto questa fase della competizione

Il Milan (25) e l’Inter (30) sono due delle tre squadre che hanno raggiunto più volte la semifinale di Coppa Italia, insieme alla Juventus (36); i rossoneri sono stati eliminati in tutte le ultime tre occasioni in cui hanno raggiunto questa fase della competizione, mentre i nerazzurri hanno superato il turno nelle ultime due, dopo essere stati eliminati in ciascuna delle quattro precedenti.

Dopo i successi su Sassuolo (6-1) e Roma (3-1), il Milan potrebbe vincere almeno tre match di fila in Coppa Italia per la prima volta dal periodo tra agosto 2015 e marzo 2016 (serie di sei in quel caso).

Milan (36.4%) e Inter (32.1%) sono le due formazioni che vantano la miglior percentuale realizzativa in questa Coppa Italia Freciarossa a partire dagli ottavi di finale del torneo. Tuttavia, in nerazzurri hanno effettuato appena 11 conclusioni nella competizione in corso (5.5 di media a incontro): la più bassa in questa edizione tra le formazioni di Serie A. Lo riferisce il sito della Lega Serie A.