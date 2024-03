Il Milan in prestito: Ballo-Touré fuori dai piani del Fulham, non gioca da un mese

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino dei calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo

Fode Ballo-Touré (Fulham)

Il Milan gli ha trovato una sistemazione nell'ultimo giorno utile della finestra trasferimenti estiva. Per il senegalese la miseria di 7 presenze in tutte le competizioni, solo due volte titolare e solo nei primi due turni di Carabao Cup contro Norwich e Ipswich, squadre di Championship. Solo scampoli in Premier League, con 53' spalmati in 5 presenze, l'ultima delle quali un mese fa. Nell'ultima partita contro il Wolverhampton non è stato nemmeno convocato.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 7

Reti: 0

Assist: 0