Il Milan in viaggio verso l'Italia: il programma dei rossoneri nei prossimi giorni

Le ultime ore del Milan negli USA sono state caratterizzate dalla terza e ultima amichevole della tournée contro il Barcellona. In quel di Baltimore, al M&T Bank Stadium, i rossoneri hanno pareggiato per 2-2 per poi vincere ai tiri di rigore. Le reti nei tempi regolamentari portano le firme di Jovic e Pulisic: l'americano ha fornito anche un assist e ne ha ricevuto uno da Leao. Dopo la partita la squadra è partita per l'Italia, con l'atterraggio a Malpensa che è previsto per questa sera (orario italiano).

I giocatori avranno quindi due giorni di riposo per poi ritrovarsi tutti a Milanello sabato 10 agosto: sarà anche il primo giorno di Alvaro Morata, nuovo attaccante rossonero, per conoscere i compagni e mister Fonseca. Lo spagnolo sarà presentato il giorno prima, venerdì 9 alle ore 12, in conferenza stampa. Stessa sorte capiterà a Strahinja Pavlovic nella giornata di giovedì 8 ma alle ore 15.30.