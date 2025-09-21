Il Milan non registrava tre clean sheet consecutivi da due anni

Lo scioccante inizio di campionato con la sconfitta contro la Cremonese a San Siro per 2-1 è solamente un lontano e sbiadito ricordo per il Milan di Massimiliano Allegri che sabato sera ha centrato la terza vittoria consecutiva in campionato. Il netto 3-0 con cui il Diavolo si è sbarazzato dell'Udinese, ancora senza sconfitte prima della gara, è solamente il punto di arrivo di un filotto cominciato prima della sosta con la vittoria per 2-0 a Lecce e il successo in casa contro il Bologna per 1-0.

Il filo rosso che unisce queste tre gare è sotto gli occhi di tutti: zero gol subiti. Il Milan dunque ha ottenuto tre clean sheet consecutivi. Un avvenimento che non accadeva, dalle parti della squadra rossonera non si vedevano addirittura dalla seconda di metà di settembre del 2023. In quell'occasione il Milan vinse 2-0 in campionato contro la Lazio, pareggiò in Champions League per 0-0 in casa del Borussia Dortmund e ottenne i tre punti di misura al Ferraris contro il Genoa per 1-0.

Considerando solamente la Serie A, tre reti inviolate consecutive non arrivavano da febbraio 2023: il Milan sconfisse in rapida succesione il Torino, in casa 1-0, il Monza, in trasferta con lo stesso risultato, e l'Atalanta, 2-0 sempre a San Siro.