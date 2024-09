Il Milan Primavera vince il primo derby di giornata! Grande prova rossonera: in gol Ibra Jr

Il Milan vince meritatamente il primo derby di giornata, quello Primavera. I rossoneri piegano l’Inter fuori casa con il risultato di 3-1, con le reti arrivate tutte nel primo tempo. La squadra di Guidi a metà primo tempo colpisce due volte in pochi minuti con Dutu e Ibra Jr, che nel giorno del diciottesimo compleanno segna il quarto gol in cinque gare di campionato. A fine prima frazione arriva il gol di Mosconi che riaccende le speranze nerazzurre subito spente dal rigore procurato da uno scatenato Magni e realizzato da Bonomi.

Il Milan torna a vincere un derby in campionato Primavera per la prima volta dalla stagione 2017/2018. Grande prova di squadra per il Diavolo con Magni e Ibra protagonisti ma anche Sala, Stalmach e la coppia difensiva Dutu-Paloschi sugli scudi. Da segnalare l'infortunio del promettente portiere Longoni. I rossoneri con questa vittoria sono secondi a 12 punti, con 5 lunghezze di vantaggio sui cugini.