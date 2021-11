Il Milan regala 3 gol su quattro: la Fiorentina impone ai rossoneri il primo ko in Serie A

Prima sconfitta stagionale in Serie A per il Milan. A causarla è la Fiorentina, trionfante per 4-2 al "Franchi" sui rossoneri con le reti di Duncan, Saponara e la doppietta di Vlahovic; solo per la speranza, a metà secondo tempo, la doppietta milanista firmata da Ibrahimovic. Il Milan, dunque, resta primo in classifica con 32 punti in attesa di Inter-Napoli di domani.

Il risultato racconta di una partita vibrante e accesa, ma non ne delinea lo svolgimento. Il Milan ha attaccato tanto, creando numerosissime occasioni e mettendo, spesso e volentieri, in difficoltà. una Fiorentina sì organizzata, ma sempre apparentemente vulnerabile. A far la voce grossa, dunque, sono stati gli errori grossolani dei rossoneri da una parte e dall'altra del campo; sul primo goal subito Tatarusanu-Gabbia, sul terzo la posizione di Gabbia, sul quarto la superficialità di Theo, mentre su quelli in attacco... c'è poco da dire: troppe occasioni buttate al vento, compresa quella di guardare Inter-Napoli comodamente dal divano.

Per vincere lo Scudetto servirà reagire a questa sconfitta - che è solo la prima stagionale - con lo spirito e la mentalità che hanno spesso contraddistinto la squadra di Pioli. Il gioco c'è stato anche oggi, ma sono mancati i dettagli - e guardando le assenze di Tomori e Rebic, anche gli uomini - per vincere.