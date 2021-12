Il Milan ricorda Pierino Prati che oggi avrebbe compiuto 75 anni

Oggi, 13 dicembre 2021, Pierino Prati, indimenticato ex attaccante rossonero, avrebbe compiuto 75 anni. Il Milan, sul proprio profilo Twitter, ha voluto ricordarlo così: "Nel ricordo di un grande rossonero che oggi avrebbe compiuto 75 anni: ciao Pierino".

Honouring the memory of one of ours on the day he would have turned 75: Pierino Prati ❤️



