Il Milan ritrova Giroud: è aperta la caccia ai pesanti gol europei

Il bomber francese questa sera torna in campo dopo aver scontato in Serie A una delle due giornate prese per la squalifica rimediata a Lecce. Nell'ultima sfida di Champions League, Giroud è stato determinante non solo per il gran gol siglato contro il PSG, ma soprattutto per la prestazione, sempre di cuore e grande spirito di sacrificio dell'attaccante della nazionale francese. Con l'assenza di Rafa Leao, Pioli dovrà contare sull'esperienza e il senso di leadership dell'ex Arsenal e Chelsea, già decisivo diverse volte con la maglia del Milan in Champions.

Ricordiamo infatti nella passata stagione la rete segnata a Napoli nei quarti di finale, o la doppietta a San Siro contro il Salisburgo. Giroud è senso del gol, eleganza e carattere in campo e fuori, letale nei colpi di testa e abile nella difesa del pallone. Questa sera serviranno voglia, grinta e fame di segnare, di concretizzare le numerose palle gol che i rossoneri creano spesso in partita. Il Milan, inoltre, in questo momento quest'anno ha segnato solo 2 gol in Champions, entrambi nella partita contro il PSG. Il Milan ha bisogno dei gol di Giroud e Giroud ha bisogno di esaltarsi, a 37 anni, ancora con questi colori in quella che questa sera potrebbe davvero significare moltissimo per il passaggio del turno dei ragazzi di Pioli.