Il Milan sfida l'Udinese. Arbitra Marchetti, al VAR c'è Abisso: la terna completa

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Questo pomeriggio il Milan tornerà in campo per sfidare l'Udinese. I rossoneri devono rifarsi dopo la sconfitta esterna contro il Napoli che ha pesantemente compromesso la corsa scudetto.

Il direttore della gara tra il Diavolo e i friulani sarà il sig.Marchetti, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Fontemurato. Il quarto uomo sarà Mucera, mentre al VAR ci sarà Maggioni coadiuvato da Abisso. Fischio d'inizio alle 18.

LA TERNA ARBITRALE

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Imperiale - Fontemurato

IV Uomo: Mucera

VAR: Maggioni

AVAR: Abisso

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3)

16 Maignan

24 Athekame 5 De Winter 31 Pavlovic 33 Bartesaghi

4 Ricci 14 Modric 12 Rabiot

56 Saelemaekers 10 Leao 11 Pulisic

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 23 Tomori 46 Gabbia, 2 Estupinan, 18 Nkunku, 8 Loftus-Cheek, 30 Jashari, 19 Fofana, 7 Gimenez, 9 Fullkrug.

Allenatore: Massimiliano Allegri.