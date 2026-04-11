Il Milan sfida l'Udinese. Arbitra Marchetti, al VAR c'è Abisso: la terna completa
Questo pomeriggio il Milan tornerà in campo per sfidare l'Udinese. I rossoneri devono rifarsi dopo la sconfitta esterna contro il Napoli che ha pesantemente compromesso la corsa scudetto.
Il direttore della gara tra il Diavolo e i friulani sarà il sig.Marchetti, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Fontemurato. Il quarto uomo sarà Mucera, mentre al VAR ci sarà Maggioni coadiuvato da Abisso. Fischio d'inizio alle 18.
LA TERNA ARBITRALE
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Imperiale - Fontemurato
IV Uomo: Mucera
VAR: Maggioni
AVAR: Abisso
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3)
16 Maignan
24 Athekame 5 De Winter 31 Pavlovic 33 Bartesaghi
4 Ricci 14 Modric 12 Rabiot
56 Saelemaekers 10 Leao 11 Pulisic
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 23 Tomori 46 Gabbia, 2 Estupinan, 18 Nkunku, 8 Loftus-Cheek, 30 Jashari, 19 Fofana, 7 Gimenez, 9 Fullkrug.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan