Verso Milan-Udinese: quattro diffidati tra i rossoneri, ecco chi
Tutto pronto per la sfida tra il Milan e l'Udinese, in programma oggi pomeriggio alle 18. La formazione di Massimiliano Allegri cerca rivalsa dopo la pesante sconfitta esterna al Maradona contro il Napoli.
L'obiettivo dei rossoneri è chiaro: vincere per mantenere il terzo posto in classifica e avvicinarsi ancora di più alla qualificazione in Champions League. Il Diavolo dovrà fare attenzione, perché ci sono quattro calciatori a rischio diffida: si tratta di Athekame, Fofana, Modric e Saelemaekers.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3)
16 Maignan
24 Athekame 5 De Winter 31 Pavlovic 33 Bartesaghi
4 Ricci 14 Modric 12 Rabiot
56 Saelemaekers 10 Leao 11 Pulisic
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 23 Tomori 46 Gabbia, 2 Estupinan, 18 Nkunku, 8 Loftus-Cheek, 30 Jashari, 19 Fofana, 7 Gimenez, 9 Fullkrug.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
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